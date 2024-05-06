Стали известны подробности пожара на овощехранилище в Крыму

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Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали возгорание на овощебазе в Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы министерства.
Напомним, возгорание на овощехранилище в Крыму охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Ситуацию усугубил сильный ветер, из-за которого пламя перешло на складированные рядом с хранилищем деревянные паллеты. В результате пожара никто не пострадал.
Для устранения возгорания были задействованы 37 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники.
Причины пожара в настоящее время не названы.
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Для устранения возгорания были задействованы 37 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники.
Причины пожара в настоящее время не названы.
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Анастасия Хохлова