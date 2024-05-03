Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали

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Пожар, произошедший в административно-производственном здании на востоке Москвы, устранен. Об этом информирует МЧС России в Телеграм-канале.
«Пожар на востоке Москвы ликвидирован. Причина устанавливается», — сказано в сообщении.До этого в МЧС сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона потушили 12 лесных пожаров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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