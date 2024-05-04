В Харькове после взрыва начался пожар на предприятии

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На производственном предприятии в Индустриальном районе Харькова произошел пожар после взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
Градоначальник сообщил о масштабном возгорании, и уточнил, что четыре человека получили ранения и ожоги. Взрыв был зафиксирован в 4:21 по московскому времени.
Утром 4 мая власти Харькова дважды докладывали о взрывах в городе, и последний раз мэр подтвердил взрыв около 10:00 по московскому времени.
В это же время Министерство обороны России заявило, что российские войска с 28 апреля по 4 мая провели 25 групповых ударов по объектам на Украине, в результате которых были разрушены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, а также склады ракет и боеприпасов.
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Утром 4 мая власти Харькова дважды докладывали о взрывах в городе, и последний раз мэр подтвердил взрыв около 10:00 по московскому времени.
В это же время Министерство обороны России заявило, что российские войска с 28 апреля по 4 мая провели 25 групповых ударов по объектам на Украине, в результате которых были разрушены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, а также склады ракет и боеприпасов.
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Артем Кузьмин