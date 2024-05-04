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В Харькове после взрыва начался пожар на предприятии

04 мая 2024, 18:58
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

На производственном предприятии в Индустриальном районе Харькова произошел пожар после взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
Градоначальник сообщил о масштабном возгорании, и уточнил, что четыре человека получили ранения и ожоги. Взрыв был зафиксирован в 4:21 по московскому времени.

Утром 4 мая власти Харькова дважды докладывали о взрывах в городе, и последний раз мэр подтвердил взрыв около 10:00 по московскому времени.



В это же время Министерство обороны России заявило, что российские войска с 28 апреля по 4 мая провели 25 групповых ударов по объектам на Украине, в результате которых были разрушены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, а также склады ракет и боеприпасов.

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Майор ВСУ Лапин: ВС РФ быстро уничтожают украинские позиции авиацией и дронами
04 мая 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Российская армия обладает подавляющим преимуществом в воздухе. Это позволяет ей быстро и эффективно уничтожать позиции украинских военных беспилотниками, авиабомбами, а также используя истребители.
Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. В эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine он отметил, что за счёт тотального превосходства в воздухе, которое создаётся не только массовым применением FPV-дронов, но и использованием самолётов и корректируемых авиабомб, позволяет российским военным там, где они не могут атаковать фронтально, разровнять с землёй и буквально разобрать на молекулы позиции ВСУ.

Отставной офицер подчеркнул, что использование российскими войсками авиации и авиабомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции, даёт им колоссальное преимущество и позволяет продвигаться вперёд.

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#самолет
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В вузах Украины введут промежуточный экзамен для выявления уклонистов
04 мая 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине будет введён дополнительный промежуточный экзамен для студентов и аспирантов. Это якобы поможет выявлять уклоняющихся от военной службы молодых людей.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в ближайшее время власти планируют ввести промежуточный экзамен в вузах, несдача которого будет грозить отчислением. Считается, что такая мера поможет выявить недобросовестных граждан, которые, якобы обучаясь, на самом деле уклоняются от воинской службы.

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий. Он также добавил, что дополнительный экзамен предстоит сдавать и аспирантам, начавшим обучение в 2022 году. По мнению замминистра, аспирантура в настоящее время стала способом избежать выполнения «определённых обязанностей». Квалификационный экзамен поможет исправить эту ситуацию.

Как сообщил в феврале этого года заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, за два последних года количество аспирантов на Украине достигло 20 тысяч человек. При том, что в мирное время их число не превышало двух тысяч.

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МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
04 мая 2024, 17:21

Фото: iStock/TheaDesign

МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, соответствующая информация опубликована в базе ведомства.
На официальном сайте Министерства внутренних дел России появилась карточка с фотографией Александра Павлюка. В ней указано, что украинских военный командир разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно — не уточняется.

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск сразу двух украинских президентов. В базе розыска появились действующий глава украинского государства Владимир Зеленский, а также бывший лидер Украины Пётр Порошенко. Обоих объявили в розыск по уголовной статье.

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В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы

Украинский эксперт: Преимущество на поле боя за РФ, для ВСУ ситуация критическая
#мвд
#всу
#розыск
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В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы
04 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/VvoeVale

Западные страны должны обратить внимание на конструктивную позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса относительно статуса Крыма. С таким мнением в интервью РИА Новости выступил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Запад должен принять позицию Эдуардаса Вайткуса по Крыму, так как она отражает реальность и заслуживает доверия», — отметил Смирнов.
Ранее Вайткус заявил, что Крым является частью России, поскольку жители полуострова высказали свою волю на референдуме. Он подчеркнул, что результаты опросов до сих пор демонстрируют поддержку большинства крымчан в пользу вхождения полуострова в состав России. Кроме того, Вайткус отметил, что если Литва признала самопровозглашенное Косово, то должна также признать и Крым.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

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#киев
#литва
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В Киеве облили краской памятный крест Бандере
04 мая 2024, 16:48

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве возбудили уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест, посвященный лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН)*, Степану Бандере, пишет издание «Страна».
По информации издания, в ночь на 4 мая двое мужчин облили краской памятный крест, который находится в Подольском районе Киева. Правоохранительные органы уже выявили личности виновных. Один из них — житель Полтавской области, а другой — Житомирской. Им по 22 года. Пока что мотивы их действий не разглашаются.

Согласно информации, следствие уже начало уголовное преследование по статье «Хулиганство», за которую предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН)* и одним из инициаторов создания боевого крыла этой организации — «Украинской повстанческой армии» (УПА)*. ОУН-УПА* участвовали во множестве преступлений, включая Волынскую резню, которая ознаменовалась массовым уничтожением польского населения Волыни в 1943 году.

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* Запрещенные в России экстремистские организации.
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В Харькове, Одессе и Николаевской области прогремели взрывы
04 мая 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Zeferli

Территория нескольких украинских регионов подверглась атакам Вооружённых сил РФ. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе и в Николаевской области на юге страны.
Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения. О взрывах также сообщает украинское издание «Страна.ua». Сигналы воздушной тревоги звучат на территории Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областей Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал население города не покидать укрытия. В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках российской тактической авиацией управляемых авиационных бомб. По последним данным ударами поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались киевским режимом в интересах военной промышленности.

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#данные
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#всу
#украина
#одесса
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Появились кадры уничтожения американского танка Abrams на Авдеевском направлении
04 мая 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские военные из группировки «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Сначала бронемашину накрыли точным попаданием управляемого снаряда «Краснополь», а затем добили сбросами квадрокоптеров.
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой видно, как танк полыхает. На подмогу Abrams выехала бронемашина Bradley, однако и она была уничтожена точным попаданием боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Судя по всему, и танк, и БМП состояли на вооружении элитной 47-й бригады ВСУ «Магура», которая и ранее неоднократно лишалась западной техники на поле боя.

Спешившаяся с подбитой бронемашины пехота противника пыталась укрыться в ближайшей лесополосе, но была уничтожена огнём артиллерии. Западная пресса сообщала ранее, что после потери нескольких танков Abrams ВСУ отвели остальные машины в тыл, так как они оказались слишком уязвимы для российских дронов. Этот танк, видимо, уехать с передовой не успел.






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#всу
#танк
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Украинский эксперт: преимущество на поле боя за РФ, для ВСУ ситуация критическая
04 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/Tomas Ragina

На поле боя ситуация для ВСУ становится критической, так как они значительно уступают по огневой мощи и численности силам России, считает содиректор программ по международной безопасности украинского социологического Центра Разумкова Алексей Мельник.
«На данный момент инициатива, численное преимущество и огневая мощь на стороне России. Поэтому мы находимся в критической ситуации», — цитирует Мельника украинское издание Лига.net.
По его мнению, украинским вооруженным силам не хватает достаточного количества средств поражения и страдает от недостатка личного состава, что остается нерешенной проблемой. Он также отметил, что обещанных объемов оружия ВСУ пока что хватит только для стабилизации фронта.

Экс-спикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил, что возможная потеря гарнизона в Часовом Яру предоставит россиянам возможность создать мощную базу для атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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Минобороны: за неделю по инфраструктуре Украины нанесено 25 групповых ударов
04 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/sgolovunin

Российские военные совершили 25 групповых ударов на Украине за период с 28 апреля по 4 мая, отчиталось Министерство обороны РФ в еженедельной сводке.
В результате ударов были разрушены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, а также склады ракет и боеприпасов, а также цеха, где производили безэкипажные катера и беспилотники, сообщило ведомство.

В то же время, согласно данным министерства, в течение этого же периода было сбито 15 ракет ATACMS американского производства. Российская армия улучшила свою позицию на четырех направлениях. Минобороны также отметило, что 14 украинских военных сдались в плен.

Сегодня утром власти Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры, а руководство Харькова также рассказывало о взрыве.

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