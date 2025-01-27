В административном здании ростовского СИЗО произошел пожар

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Пожар произошел в одном из помещений административного здания ростовского СИЗО, где летом произошел захват заложников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.
Согласно предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Огонь оперативно потушили на площади около 5 квадратных метров.
Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме. По факту инцидента проводится проверка.
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Екатерина Коршунова