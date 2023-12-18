Стали известны подробности смерти 14-летнего подростка на турнире по боксу

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Карета сокрой помощи не могла проехать к потерявшему сознание боксёру в Первоуральске так как ей не открыли шлагбаум. Один из мужчин поднял его самостоятельно, а медик поспешил к пострадавшему пешком, не дожидаясь проезда. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В местном СК заявили, что кроме информации о шлагбауме также проверят показания очевидцев, которые утверждают, что дорога к зданию, где м проходило соревнование, была плохо образом очищена от снега.
Помимо этого, на боях находится только один врач, несмотря на то, что приказу Министерства спорта России, там должна была дежурить бригада скорой помощи. Присутствующий врач делал потерявшему сознание подростку искусственное дыхание, массаж сердца и давал нашатырь, но молодой человек ни на что не реагировал. Точную причину смерти в ближайшее время установит экспертиза.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным в трагедии грозит до двух лет колонии.
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Помимо этого, на боях находится только один врач, несмотря на то, что приказу Министерства спорта России, там должна была дежурить бригада скорой помощи. Присутствующий врач делал потерявшему сознание подростку искусственное дыхание, массаж сердца и давал нашатырь, но молодой человек ни на что не реагировал. Точную причину смерти в ближайшее время установит экспертиза.
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Алина Юрчак