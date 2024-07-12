Стали известны подробности стрельбы в пункте военной дислокации в Белгородской области

Фото: IStock/zim286
После стрельбы в месте воинской дислокации в Белгородской области, разыскивают 29-летнего военнослужащего Алексея из Чувашии. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По предварительной информации, накануне в результате стрельбы двое мужчин скончались и один ранен. Ранее СМИ заявляли, что нападавший, когда скрылся, мог забрать с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, предположительно, они были обнаружены на месте происшествия.
По области уже объявлен план «Перехват».
Читайте также
Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино
В Тюмени произошла драка со стрельбой между «Русской общиной» и членами диаспоры
Военный устроил стрельбу под Белгородом, есть жертвы
Олег Дикий