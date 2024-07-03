В Тюмени произошла драка со стрельбой между «Русской общиной» и членами диаспоры

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Возле гипермаркета «Окей» в Тюмени произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на источник в МВД по региону.
В конфликте участвовали более 50-ти человек. По предварительным данным, драка произошла между представителями национальной диаспоры и активистами «Русской общины».
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили двоих раненых. Установлено, что стрельбу участники перестрелки вели из травматического оружия. Зачинщики беспорядков устанавливаются.
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