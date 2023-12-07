Появились подробности стрельбы в школе в Брянске

Фото: istock / Natalia Bodrova
Предварительно, в результате стрельбы в школе в Брянске ранены три человека. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Утром 7 декабря ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что ученица восьмого класса принесла в школу огнестрельное оружие и выстрелила несколько раз.
Школьница стреляла из дробовика. ЧП произошло в гимназии №5.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Башкирии семиклассник из-за ревности напал с ножом на другого ученика. Сообщается, что поножовщина произошла 4 декабря в школе в селе Кармаскалы. 13-летний парень приревновал подругу, которая учится с ним в одном класс к ученику восьмого класса. Он достал из кармана складной нож и ранил своего оппонента в живот.
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Школьница стреляла из дробовика. ЧП произошло в гимназии №5.
Ранее сообщалось, что в Башкирии семиклассник из-за ревности напал с ножом на другого ученика. Сообщается, что поножовщина произошла 4 декабря в школе в селе Кармаскалы. 13-летний парень приревновал подругу, которая учится с ним в одном класс к ученику восьмого класса. Он достал из кармана складной нож и ранил своего оппонента в живот.
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Алина Юрчак