Иркутские таможенники нашли пять когтей льва в багаже иностранца
Таможенники в Иркутске обнаружили пять когтей льва в багаже 47-летнего иностранца. Мужчина собирался вылететь из Иркутска в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Пассажир проследовал через «зелёный» коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при выборочном контроле сотрудники нашли в личных вещах иностранца пять когтей крупного животного с остатками мягких тканей.
Мужчина пояснил, что находка представляет собой сувенир от друга и он не знал о необходимости декларировать такие предметы. Экспертиза установила: когти льва относятся к дериватам, подпадающим под действие Конвенции СИТЕС, которая регулирует оборот редких видов дикой фауны и флоры. Таможенники изъяли когти и наложили на нарушителя штраф.
Ранее сообщалось об инциденте на Бурятской таможне. Там сотрудники ведомства пресекли контрабанду нефрита.
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