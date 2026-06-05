Иркутские таможенники нашли пять когтей льва в багаже иностранца

05 июня 2026, 09:09

Таможенники изъяли пять когтей льва у пассажира при вылете из Иркутска в Пекин

Фото: пресс-служба Иркутской таможни

Таможенники в Иркутске обнаружили пять когтей льва в багаже 47-летнего иностранца. Мужчина собирался вылететь из Иркутска в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.