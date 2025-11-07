Стали известны подробности убийства «друга Дурова» Новака и его жены

07 ноября 2025, 11:42

SHOT: «Друга Дурова» Новака и его жену похитили «инвесторы»

Фото: iStock/Motortion

«Друга Дурова» Романа Новака и его жену похитили «инвесторы», которые им предложили встретиться в городе Хатта в 130 км от Дубая в ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.