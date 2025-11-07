Стали известны подробности убийства «друга Дурова» Новака и его жены
«Друга Дурова» Романа Новака и его жену похитили «инвесторы», которые им предложили встретиться в городе Хатта в 130 км от Дубая в ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации Следственного комитета, супруги сначала передвигались на автомобиле с личным водителем, затем пересели в другой транспорт. После этого связь с ними оборвалась.
По факту прозошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Напомним, ранее стало известно, что Романа Новака и его супругу Анну убили в Объединенных Арабских Эмиратах. Изначально их похитили с целью получения выкупа, но собрать необходимую сумму не удалось.
