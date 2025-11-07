В Москве мужчина выбросил проститутку с пятого этажа

Достижения.рф

В Москве мужчина выбросил гражданку Нигерии с пятого этажа
Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве мужчина выбросил из окна пятого этажа проститутку. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Дорогомиловском районе Москвы. Во время конфликта мужчина выбросил 21-летнюю гражданку Нигерии с балкона пятого этажа. Пострадавшую госпитализировали.

Предварительно установлено, что задержанный может быть сотрудником правоохранительных органов. Свидетели сообщают, что его поведение было неадекватным. В настоящее время проводится проверка.

Екатерина Коршунова

