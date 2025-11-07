В Москве мужчина выбросил проститутку с пятого этажа
В Москве мужчина выбросил из окна пятого этажа проститутку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Дорогомиловском районе Москвы. Во время конфликта мужчина выбросил 21-летнюю гражданку Нигерии с балкона пятого этажа. Пострадавшую госпитализировали.
Предварительно установлено, что задержанный может быть сотрудником правоохранительных органов. Свидетели сообщают, что его поведение было неадекватным. В настоящее время проводится проверка.
