В США лошадь убила беременную женщину
В США лошадь лягнула беременную женщину и убила ее
В США беременная женщина не выжила после того, как ее лягнула лошадь. Об этом сообщает LocalSYR.com.
Несчастный случай произошел в городе Лисбон, штат Мэн. 33-летняя Беверли Глик, представительница общины амишей, занималась дойкой коров в хлеву, когда рядом с ней возникла драка между двумя лошадьми. Одна из них ударила женщину копытом в затылок.
Пострадавшую немедленно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее и ее нерожденного ребенка не удалось. Глик находилась на седьмом месяце беременности.
Читайте также: