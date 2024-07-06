В Волгограде произошел взрыв в котельной

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Взрыв в котельной произошел в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Уточняется о нескольких пострадавших. По предварительным данным, два человека погибли. Их тела могут быть под завалами. Дополнительная информация выясняется.
Ранее сообщалось, что в Калининграде пожилая женщина подожгла коробку с салютом в отделении Сбербанка на Миклухо-Маклая. Очевидцы наблюдали, как пенсионерка оставила фейерверк у входа и поспешила уйти. По ее словам, ей приказали это сделать неизвестные. В правоохранительных органах инцидент пока никак не прокомментировали.
До этого стало известно, что силовики Кыргызстана провели обыски у пытавшихся захватить власть в республике.
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