В Чечне пострадали 31 человек из-за взрыва газовых баллонов

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По информации 112, на стройке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района в Чечне произошёл взрыв газовых баллонов.
В результате произошедшего инцидента погибли пять человек, ещё 26 получили ранения.
Тех, кто получил тяжёлые ранения, эвакуируют в республиканскую больницу Грозного.
На месте происшествия продолжается разбор завалов.
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«По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация газовых баллонов. Люди, получившие травмы, доставляются в больницы. Пострадавшие с лёгкими и средними травмами осматриваются в Шатойской больнице», — говорится в сообщении.
Тех, кто получил тяжёлые ранения, эвакуируют в республиканскую больницу Грозного.
На месте происшествия продолжается разбор завалов.
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Мира Полтева