Стали известны подробности задержания председателя гордумы Нижнего Новгорода

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Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев был задержан по обвинению в растрате 22 миллиона рублей, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о незаконном использовании средств при покупке медицинского оборудования для маммографии. По данным следствия, Лавричев и его сообщники якобы похитили указанную сумму с Арзамасского приборостроительного завода.
Задержание Лавричева произошло в ДНР, когда он ожидал прибытия гуманитарной помощи.
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«Я не признаю себя виновным. Дело следствие и суд разберут», — отметил Лавричев.
Задержание Лавричева произошло в ДНР, когда он ожидал прибытия гуманитарной помощи.
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Артем Кузьмин