В ДНР задержали председателя гордумы Нижнего Новгорода Лавричева

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Сотрудники ФСБ России задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Думского спикера обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере, совершённых организованной группой лиц.
Двумя днями ранее Лавричев в своих соцсетях написал, что находится в Донецке и ждёт прибытия гуманитарного конвоя.
В ходе своей рабочей поездки он также встретился с бывшим нижегородским чиновником Андреем Чертковым, который в настоящее время занимает пост зампреда правительства ДНР.
Чертков в интервью местным СМИ сообщил, что Лавричев был доставлен в Нижегородскую область. Также он подчеркнул, что у политика были проблемы с заводом в Арзамасе. В данный момент неизвестно, связано ли его задержание с этим предприятием.
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Двумя днями ранее Лавричев в своих соцсетях написал, что находится в Донецке и ждёт прибытия гуманитарного конвоя.
В ходе своей рабочей поездки он также встретился с бывшим нижегородским чиновником Андреем Чертковым, который в настоящее время занимает пост зампреда правительства ДНР.
Чертков в интервью местным СМИ сообщил, что Лавричев был доставлен в Нижегородскую область. Также он подчеркнул, что у политика были проблемы с заводом в Арзамасе. В данный момент неизвестно, связано ли его задержание с этим предприятием.
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Анастасия Чинкова