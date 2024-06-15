В Туве вынесли приговор виновным в групповом изнасиловании мальчика

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В городском суде Кызыла (Тува) вынесено решение по делу о насильственном посягательстве на несовершеннолетнего мальчика. Как сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по региону, трое обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок в 24 года.
Двое обвиняемых, которым на момент совершения преступления было по 19 лет, получили наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет общего режима соответственно. 16-летний подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор еще не является законным.
Информация о насильственном посягательстве на ребенка из Тувы стала известна в январе 2023 года. Согласно сообщению матери пострадавшего, трое старшеклассников, которые занимались спортом вместе с ее сыном, могут иметь отношение к этому преступлению. По ее словам, ее сына увели в общественный туалет, где над ним насиловали, а затем повторились.
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Артем Кузьмин