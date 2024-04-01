Алкоголь или осложнения: названы возможные причины смерти Либерж Кпадону

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Эксперты рассматривают две версии смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону – осложнения после операции на лёгких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации, сообщает Telegram-канал SHOT.
О смерти 36-летней Кпадону стало известно 30 марта. Ее тело нашли в съёмной квартире в подмосковном Королёве.
В начале года экс-участница «Дома-2» перенесла операцию на легких, о которой 14 февраля сообщила в своих соцсетях. Мать Кпадону считает, что причиной смерти ее дочери стали осложнения после хирургического вмешательства. В свою очередь, соседи девушки утверждают, что Либерж начала выпивать после того, как узнала об опухоли в легком.
Точную причину смерти установят специалисты.
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В начале года экс-участница «Дома-2» перенесла операцию на легких, о которой 14 февраля сообщила в своих соцсетях. Мать Кпадону считает, что причиной смерти ее дочери стали осложнения после хирургического вмешательства. В свою очередь, соседи девушки утверждают, что Либерж начала выпивать после того, как узнала об опухоли в легком.
Точную причину смерти установят специалисты.
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Алёна Самарева