Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены»

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Сценарист, актер, бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко скончался на 72 году жизни. Об этом проинформировала журналистка Сусанна Альперина в своем Телеграм-канале.
«Ушел из жизни Светослав Пелишенко, известный как Слава, капитан команды «Джентльменов». Он был умным, талантливым, честным и всегда казался невозмутимым. С его уходом ушел кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — сообщила журналистка .Причина смерти сценариста не уточняется. Альперина принесла соболезнования родным и близким юмориста.
Ранее сообщалось, что умерла тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак