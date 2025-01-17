Стали известны самые популярные схемы мошенников на начало 2025 года

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Самыми популярными схемами мошенников в конце 2024 — начале 2025 года стали обманы с использованием новогодних акций, распродаж и подарков посредством поддельных приложений и фишинговых ссылок. К соответствующим выводам пришли эксперты ВТБ. Однако, как отмечается, аферисты обманывали россиян и через звонки от якобы силовиков, просьбы о займе со взломанных аккаунтов, а также ложные предложения заработка.
«При этом непосредственно в новогодние каникулы количество обращений клиентов кредитной организации по теме мошенничества снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю 2023-го», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными аналитиков.Тем временем глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский назвал способ, который поможет защититься от новой схемы мошенничества, направленной на детей. В беседе с RT депутат подчеркнул, что все аферисты вне зависимости от сценария преследуют одну и ту же цель — получение кода из смс-сообщения.
«Поэтому рецепт универсальный — понять и запомнить, рассказать детям, рассказать родителям, родственникам, друзьям, что ни при каких условиях никакие коды, приходящие на смс, никому по телефону не сообщаются. Вот это универсальная защита», — поделился парламентарий.Читайте также:
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