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Стали известны самые популярные схемы мошенников на начало 2025 года

Самыми популярными схемами мошенников в начале 2025 года стали акции и подарки
Фото: iStock/nevodka

Фото: iStock/nevodka

Самыми популярными схемами мошенников в конце 2024 — начале 2025 года стали обманы с использованием новогодних акций, распродаж и подарков посредством поддельных приложений и фишинговых ссылок. К соответствующим выводам пришли эксперты ВТБ. Однако, как отмечается, аферисты обманывали россиян и через звонки от якобы силовиков, просьбы о займе со взломанных аккаунтов, а также ложные предложения заработка.
«При этом непосредственно в новогодние каникулы количество обращений клиентов кредитной организации по теме мошенничества снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю 2023-го», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными аналитиков.
Тем временем глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский назвал способ, который поможет защититься от новой схемы мошенничества, направленной на детей. В беседе с RT депутат подчеркнул, что все аферисты вне зависимости от сценария преследуют одну и ту же цель — получение кода из смс-сообщения.


«Поэтому рецепт универсальный — понять и запомнить, рассказать детям, рассказать родителям, родственникам, друзьям, что ни при каких условиях никакие коды, приходящие на смс, никому по телефону не сообщаются. Вот это универсальная защита», — поделился парламентарий.
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#новогодние каникулы
#смс
#ущерб
#депутат
В Сальвадоре убили россиянку, предлагавшую интимные услуги
18 января 2025, 04:36

Фото: iStock/Willard

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку Елену Новоселову. Местная полиция сделала пост в соцсети X (ранее Twitter) вечером 17 января 2025 года, информируя о трагедии.
Убийство случилось либо вечером 16 января, либо в ночь с 16 на 17 января — пока точное время нападения не установлено. В службу экстренной помощи поступил вызов о девушке в критическом состоянии, после чего на место происшествия была направлена оперативная группа.

На месте россиянку Новоселову обнаружили с огнестрельными ранениями, она была еще жива. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — она скончалась от тяжести полученных травм.

В ходе расследования было установлено, что Новоселова предлагала интимные услуги в Интернете под псевдонимом «Лолита ла Русита». Подозреваемый в преступлении, Эрвин Лагос Андраде, задержан. По предварительной информации, мужчина занимался организацией коммерческих услуг, которые предлагала Новоселова — был ее сутенером.

Расследование продолжается.

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#twitter
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«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного карикатуриста с «анти-трамп» агендой арестовали за сотни детских порно
NBC: Карикатуриста Дэррина Белла арестовали за создание и распространение детского порно
18 января 2025, 04:15

Фото: iStock/vivalapenler

Знаменитый карикатурист США Дэррин Белл, заработавший славу за острые политические работы, особенно за рисунки, которые обвиняли Дональда Трампа в неонацизме, оказался педофилом. Его арестовали за создание и распространение более 100 отвратительных изображений и видео на тему детской порнографии с использованием ИИ. Этот человек, которого когда-то восхваляли за творчество, сегодня вызывает только гнев и отвращение. Об этом сообщает NBC News 16 января 2025 года.

Известность за шутки про нацизм

Дэррин Белл долгое время был известен своими карикатурами, где он не стеснялся изображать политиков в провокационном ключе. Наибольшую популярность ему принесла серия работ, где он неоднократно изображал Дональда Трампа в образе, напоминающем Адольфа Гитлера. Педофил также являлся сотрудником The Washington Post до недавнего времени.

Одной из его самых обсуждаемых работ стала карикатура, где Белл рисует Трампа у трибуны с символом, напоминающим свастику, но заменённым на перевёрнутую букву «T». В другой работе он высмеивает реакцию бывшего президента на неудачи его сторонников на выборах 2022 года, изображая «Красную волну» как пятно кетчупа.

Карикатура на Дональда Трампа (Автор: Дэррин Белл/Instagram* Дэррина Белла)

Публикации карикатуриста собирали сотни лайков и репостов у американской аудитории, которая была недовольна политическими фигурами своей страны.

Однако после ареста Дэррина страницы с его творчеством заполонили возмущенные пользователи, указывающие, что автор карикатур мог скрыто показывать в работах свои собственные желания. Если он педофил, то может и нацист заодно, задались вопросом бывшие фанаты творчества.

«Как же это иронично: ты называл других насильниками, неонацистами и гнусными людьми, а сам оказался педофилом», — написал один из комментаторов под старым рисунком Белла.

Двуличное поведение и педофилия

Арест Белла произошёл 15 января после того, как Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) сообщил властям о загрузке 18 файлов с материалами с тематикой изнасилования детей. Детективы связали эти файлы с аккаунтом, принадлежащим Беллу, и обнаружили ещё 134 видео, содержащие порнографию с использованием ИИ (Искусственного Интеллекта). Белл занимался как созданием, так и распространением этого материала.

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Полицейские провели обыск в доме художника в Сакраменто, где нашли доказательства, подтверждающие его причастность к преступлениям. Сейчас он находится в тюрьме округа Сакраменто под залогом в 1 миллион долларов.

Примечательно, что Белл женат, у него четыре ребенка. Считается, что семья ничего не знала о секретах художника-педофила. Дэррин родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, и всегда указывал, что является черным человеком и евреем. На данный момент ему 49 лет, скоро исполнится 50.

Педофил выступал в интервью с ABC News за защиту детей и рассказывал о важности расовой дискриминации. Бессовестно лицемеря, Дэррин предупреждал население об опасности людей, которые заберут у детей их «чистоту» и «непорочность», уточняет The Sun.


«Ты говорил с детьми о расизме, а теперь родители должны говорить о таких людях, как ты», — горько возмутился один из бывших фанатов художника в соцсети Instagram*.
Белл предстал перед судом 17 января, где ему должны были предъявить официальные обвинения. Вердикт по делу на данный момент еще не известен прессе.

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#педофилия
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Baza: В Уфе загорелся супермаркет «Светофор», пламя уничтожило крышу
18 января 2025, 02:46

Фото: iStock/DarthArt

В Уфе произошел крупный пожар в здании супермаркета «Светофор», расположенного на улице 50-летия Октября. Об этом передает telegram-канала Baza и выкладывает кадры огня, охватившего «Светофор».
Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Почти вся кровля здания обрушилась под воздействием огня. Бесконтрольное пламя очень ярко и сильно бушует в ночи, официальные данные об успехе тушения пожара пока не поступали.



Информации о потенциальные пострадавших также нет. Причины возникновения пожара еще не установлены.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар, вспыхнувший в многоквартирном доме в Нижегородской области.

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#опасность
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#происшествие
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ТАСС: В Ленобласти нашли труп топ-менеджера ГК «Благо» Хайдина
18 января 2025, 02:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Директор по продажам группы компаний «Благо» Александр Хайдин был найден мертвым в гараже дачного поселка в Выборгском районе Ленинградской области. По информации правоохранительных органов, причиной смерти могло стать самоубийство — все указывает на то, что мужчина покончил с собой.
ТАСС сообщает, что тело Хайдина обнаружил управляющий дачным партнерством «Северная корона». Жена Хайдена попросила управляющего проверить, что случилось с мужем. Рядом с телом была найдена предсмертная записка с благодарностью жене.

Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.

Александр Хайдин был известен как один из лучших топ-менеджеров России в сельскохозяйственной отрасли. В 2022 году он вошел в тройку лидеров по версии газеты «Коммерсант».

Компания «Благо», где он работал, основана в 1993 году и производит растительные масла под брендами «Благо», Almador, «Дары Кубани» и Freya. В 2023 году выручка компании составила 53,6 млрд рублей.

Известно, что незадолго до несчастного случая Александр рассказал супруге, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).

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#мужчина
#расследование
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Украинские школьники начали опасные игры в военкомов
«Страна.ua»: Ученики киевских школ начали играть в ТЦК и травмировать друг друга
18 января 2025, 00:50

monkeybusinessimages

В одной из школ Киева дети устроили необычную и опасную игру, изображая сотрудников военкоматов. Как сообщает издание «Страна», во время перемены школьники пробовали применять друг на друге захваты шеи, что едва не привело к серьезным травмам.
Учитель одной из школ направил родителям сообщение, в котором попросил обсудить с детьми последствия таких игр. По его словам, школьники копировали действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые стали объектом обсуждений в украинском обществе.

«Уважаемые родители, поговорите с детьми о последствиях небезопасных игр. Сегодня во время перемены дети играли в ТЦК и выполняли захват рукой шеи так, что чуть не сломали нос», — гласило сообщение.
На Украине методы мобилизации давно вызвали критику. В Telegram-каналах часто публикуются кадры, где сотрудники военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы. Этот способ получил в народе название «бусификация». Более того, слово стало настолько популярным, что было признано «словом года» онлайн-словарем украинского языка и сленга «Мыслово».

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В Петербурге эвакуировали 755 человек после звонков из США
#учитель
#дети
#школьники
#онлайн
#telegram
#украина
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В Госдуме назвали самых опасных ботов
Депутат Немкин: фишинговые боты и DDOS-боты являются самыми опасными
17 января 2025, 23:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Самыми опасными ботами, существующими в сети, являются те, что занимаются киберпреступностью — фишинговые боты, DDOS-боты и боты с вирусами. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Одним из таких видов являются фишинговые боты, которые распространяют ссылки на поддельные сайты с целью кражи данных пользователей, включая логины, пароли и банковскую информацию. Эти боты активно работают через электронные письма, мессенджеры и социальные сети, маскируясь под официальные сообщения от известных компаний или сервисов», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем выяснилось, что доля атакованных в России в 2024 году пользователей Android-устройств выросла на 12%. Как сообщил руководитель подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов, наиболее заметными стали два троян-вируса Mamont и SpyNote. Через них, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru», мошенники собирали ценную информацию с телефонов своих жертв.
«Злоумышленники активно распространяли зловредные программы в том числе в мессенджерах — под видом фотографий, трекеров для отслеживания доставки, приложений поддержки телеком-операторов, сервисов для получения медицинской помощи и не только», — рассказал эксперт.
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#подмосковье
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#мошенники
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#социальные сети
#лаборатории
#письма
#мессенджеры
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Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Нижегородской области после хлопка газа
17 января 2025, 21:59

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Сотрудники МЧС тушат пожар, вспыхнувший в многоквартирном доме в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в городе Богородск в двухэтажном многоквартирном доме произошёл хлопок газа, после чего загорелась крыша и обрушились межквартирные перегородки.

По последним сведениям пострадал один человек, ещё семеро спасены сотрудниками МЧС. Также сообщается об одном погибшем.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.


На месте происшествия работают более 70 пожарных и 24 единицы техники.

Причины произошедшего взрыва газовоздушной смеси уточняются.

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#происшествия
#крыша
#жилой дом
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В Петербурге эвакуировали 755 человек после звонков из США
17 января 2025, 19:32

Фото: iStock/blinow61

В Петербурге эвакуировали несколько сотен человек после звонков и сообщений на электронную почту из США. Об этом сообщает издание mk.ru, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Отмечается, что на почту поступило несколько сообщений о якобы минировании 16 образовательных учреждений и одного торгового центра. Все сотрудники и посетители организаций были экстренно эвакуированы. В общей сложности число эвакуированных составило 755 человек.

После проведения проверки правоохранители сообщили, что взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за ложные сообщения о минировании.

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#санкт-петербург
#полиция
#эвакуация
#сша
#проверки
#инцидент
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Ущерб, причинённый за год мошенниками в Подмосковье, превысил 10 млрд рублей
17 января 2025, 19:12

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

На территории Московской области в 2024 году зарегистрировали почти 12 тыс. случаев дистанционного мошенничества. При этом 8 тыс. таких преступлений совершено с использованием методов социальной инженерии. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры региона.
«Используя приёмы психологического манипулирования, злоумышленники получают контроль за поведением потерпевшего и побуждают его действовать в своих интересах. Каждой третьей жертвой аферистов в прошедшем году стали люди пенсионного возраста. А сумма причинённого гражданам ущерба превысила 10 млрд рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.
Там напомнили, что безопасного счёта, на который аферисты часто просят перевести сбережения, не существует. Услышав по телефону эту фразу, нужно сразу сделать вывод, что звонят мошенники.

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