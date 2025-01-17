Ущерб, причинённый за год мошенниками в Подмосковье, превысил 10 млрд рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
На территории Московской области в 2024 году зарегистрировали почти 12 тыс. случаев дистанционного мошенничества. При этом 8 тыс. таких преступлений совершено с использованием методов социальной инженерии. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры региона.
«Используя приёмы психологического манипулирования, злоумышленники получают контроль за поведением потерпевшего и побуждают его действовать в своих интересах. Каждой третьей жертвой аферистов в прошедшем году стали люди пенсионного возраста. А сумма причинённого гражданам ущерба превысила 10 млрд рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.Там напомнили, что безопасного счёта, на который аферисты часто просят перевести сбережения, не существует. Услышав по телефону эту фразу, нужно сразу сделать вывод, что звонят мошенники.
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Лора Луганская