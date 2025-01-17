В Подмосковье задержали двух мошенников при попытке забрать деньги у пенсионера

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Мошенники попытались выманить сбережения в размере миллиона рублей у 71-летнего жителя Одинцовского городского округа, однако пенсионер догадался об обмане и заявил в полицию, двух участников банды удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, что с пенсионером через один из мессенджеров связались неизвестные и начали убеждать его, что на его сбережения покушаются преступники, поэтому их надо снять и отдать для зачисления на «безопасный счёт». Пенсионер для вида согласился и уже вместе с сотрудникам полиции отправился на встречу с курьером», — говорится в сообщении.Встреча происходила у входа в дно из городских кафе. В момент передачи денег полицейские задержали курьеров мошенников — 26-летнего жителя Балашихи и 22-летнего ранее судимого жителя Мытищ.
Сейчас полиция устанавливает других участников мошенничества и проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.
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