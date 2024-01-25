Стали известны сроки ремонта нефтяного терминала в порту Усть-Луга

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Ремонтные работы в нефтяном терминале на заводе по переработке конденсата «Новатэка» в порту Усть-Луга будут длиться два месяца.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов предполагает, что замена обойдется компании в 20 млн рублей, а восстановление насосной станции может обойтись в сумму до 100 млн рублей. Представитель «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что остановка работы в Усть-Луге обойдётся «Новатэку» в 2 млн долларов в сутки.
В ближайшее время будет запущена работа на пониженной мощности. Потери не превысят 15 млн долларов.
Пожар на газовом терминале возле порта в Усть-Луге произошёл в ночь на 21 января. Причиной явились два взрыва. Над предприятием летал дрон самолетного типа. Об этом свидетельствует видео, распространенное в сети.
В результате ЧП повреждения получили две цистерны и насосная станция. Предприятие на время приостановило работу на установке, разделяющей газовый конденсат на фракции.
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В ближайшее время будет запущена работа на пониженной мощности. Потери не превысят 15 млн долларов.
В результате ЧП повреждения получили две цистерны и насосная станция. Предприятие на время приостановило работу на установке, разделяющей газовый конденсат на фракции.
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Мария Фирсова