Стали известны страшные подробности о взрыве в ЦДМ на Лубянке

24 августа 2025, 15:23

Двум посетителям ЦДМ на Лубянке оторвало руки при взрыве газового баллона

Фото: iStock/peterscode

Два посетителя Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке были госпитализированы после взрыва газового баллона. Еще один человек не выжил. Об этом сообщает телеграм-канал «MK: срочные новости».





По предварительным данным, обоим пострадавшим оторвало руки, их экстренно доставили в больницу. У одной из женщин, находившихся в торговом центре, началась паническая атака.



По словам очевидцев, эвакуация не была организована должным образом из-за растерянности охраны. Сотрудники службы безопасности водили семью из одного выхода в другой, но из-за разрушений пришлось спускаться в метро.



Напомним, инцидент произошел днем воскресенья, 24 августа. Его причиной стала разгерметизация газового баллона на втором или третьем этаже здания. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибшего. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело.

