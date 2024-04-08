«Взяли не того»: Убийца полицейских в Подмосковье разгуливает на свободе

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Байкер, которого задержали по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье, оказался непричастен к преступлению, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.
Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Один из правоохранителей скончался на месте происшествия, за жизнь второго сейчас борются врачи. Предположительно, убийца на чёрном мотоцикле отправился в сторону Санкт-Петербурга.
Рано утром 8 апреля стало известно, что мотоцикл, подходящий по ориентировке, задержали в Твери. Его хозяин утверждал, что не имеет отношения у преступлению, а на байк не садился со 2 апреля.
По информации 112, алиби задержанного подтвердилось. Настоящий убийца остаётся на свободе.
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Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Один из правоохранителей скончался на месте происшествия, за жизнь второго сейчас борются врачи. Предположительно, убийца на чёрном мотоцикле отправился в сторону Санкт-Петербурга.
Рано утром 8 апреля стало известно, что мотоцикл, подходящий по ориентировке, задержали в Твери. Его хозяин утверждал, что не имеет отношения у преступлению, а на байк не садился со 2 апреля.
По информации 112, алиби задержанного подтвердилось. Настоящий убийца остаётся на свободе.
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Евгения Парфентьева