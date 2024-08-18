В Курской области объявлена ракетная опасность

Фото: iStock/Harry Wedzinga
В Курской области объявлена ракетная угроза. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Он призвал тех, кто находится дома, укрыться в комнате без окон и со сплошными стенами.
Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджа, а затем начали атаку на государственную границу. В результате украинским войскам удалось проникнуть на российскую территорию и захватить ряд населенных пунктов.
Читайте также:
FVP-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в российском регионе
В воздушное пространство России вторглась группа беспилотников ВСУ
«Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – порекомендовал он. Спустя пять минут ракетную опасность была отменена.
Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджа, а затем начали атаку на государственную границу. В результате украинским войскам удалось проникнуть на российскую территорию и захватить ряд населенных пунктов.
Читайте также:
FVP-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в российском регионе
В воздушное пространство России вторглась группа беспилотников ВСУ
Александр Климов