Украинские дроны атаковали автомобиль военно-гражданской администрации Харьковской области

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В Харьковской области произошла атака украинских FPV-дронов на автомобиль, принадлежащий российской военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По информации Ганчева, инцидент произошел во время доставки гуманитарных грузов жителям освобождённой территории. Четыре украинских дрона атаковали автомобиль, однако сотрудники ВГА, находившиеся в нем, успели покинуть транспортное средство и укрыться. В результате атаки никто не пострадал. Автомобиль УАЗ получил значительные повреждения, однако на момент удара он был без груза, так как газовые баллоны уже были развезены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова