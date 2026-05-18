В Дагестане туристка пинала беременную ослицу по животу, чтобы прокатиться
В Дагестане туристка забралась на беременную ослицу и ударила животное ногами в живот. Как уточняет Telegram-канал SHOT, таким образом она пыталась заставить непарнокопытное покатать её.
Сообщается, что перед инцидентом неизвестные угостили животное чипсами. Затем девушка вцепилась в ослицу и несколько раз нанесла ей удары по животу. Рядом с ней находились гиды и другие туристы, которые не остановили её.
Напротив, они кричали «бери её на удушающий», смеялись, что от такой нагрузки ослица «может тут же родить», и подталкивали девушку. Единственное замечание со стороны гидов — они попросили не бить непарнокопытное в живот.
Местные жители обратились в МВД с просьбой провести проверку. Они обвиняют туристку и организаторов экскурсии в жестоком обращении с животными. Специалисты напоминают: кататься верхом на беременной скотине нельзя, поскольку любая нагрузка создаёт для неё стресс и угрожает здоровью плода.
