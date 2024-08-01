«Из-под завалов слышны крики»: В Нижнем Тагиле в жилом доме произошёл взрыв

Фото: istockphoto / Leonid Ikan
В жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле Свердловской области произошёл взрыв газового баллона, сообщили в РИА Новости.
В результате взрыва обрушился подъезд с пятого по первый этаж.
На месте происшествия работают спасатели. Позже в доме произошло повторное частичное обрушение.
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По предварительным данным, пострадали пять человек. Около 15 квартир оказались разрушены.
«Под завалами могут находиться люди», — сообщили в издании.
На месте происшествия работают спасатели. Позже в доме произошло повторное частичное обрушение.
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Мира Полтева