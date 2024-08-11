В Киеве прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве, сообщило агентство Reuters на основе данных очевидцев.
Ранее стало известно, что над Курском была активирована система противовоздушной обороны (ПВО). Раздалось около 10 взрывов. Незадолго до этого было объявлено о ракетной опасности.
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Александр Климов