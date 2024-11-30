Стало известно число поврежденный домов во время атаки БПЛА на Краснодарский край

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщило о количестве домов, поврежденных в Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе 28 ноября. Заявление цитирует РИА Новости.
Уточняется, что пострадали 25 домохозяйств.
Администрация Славянского района ранее назвала количество в 28 поврежденных домов. Глава района Роман Синяговский провел встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос восстановления имущества россиян и оказания материальной помощи.
В ночь на 28 сентября система ПВО сбила 14 БПЛА над регионом.
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«Двадцать пять домов – незначительные повреждения стекол и крыш», – подчеркнули в ведомстве.
Администрация Славянского района ранее назвала количество в 28 поврежденных домов. Глава района Роман Синяговский провел встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос восстановления имущества россиян и оказания материальной помощи.
В ночь на 28 сентября система ПВО сбила 14 БПЛА над регионом.
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Александр Климов