При атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани были повреждены 28 домов

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При атаке беспилотников украинской армии (ВСУ) на Славянск-на-Кубани 28 домов получили повреждения, передала пресс-служба Славянского района.
«Сейчас специалисты готовят сметы на ремонт. Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — уточнил глава Славянского района Роман Синяговский в своём Телеграм-канале.
29 августа Роман Синяговский встретился с жителями домовладений, которые пострадали от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках встречи они говорили об оказании финансовой помощи для восстановления имущества, обратил внимание глава Славянского района.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по пункту дислокации операторов беспилотников «Птахи Мадьяра» в Харьковской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо». В результате были уничтожены до 66 военнослужащих ВСУ.
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Ольга Енгалычева