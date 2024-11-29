Силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области

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Силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, подавление идет успешно: нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ.
В своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь пишет о развитии событий, уточняя, что средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку и действуют оперативно.
На данный момент сообщается, что погибших, как и пострадавших в ходе атаки украинских дронов, нет.
Ранее этой ночью «Радио 1» стало известно о том, что ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями. Прямо перед этим поступило оповещение, как украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью.
При этом 28 ноября на Кубани автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников. Также в сети появились кадры атаки вражеских дронов в Краснодарском крае, видео и фото увидеть можно в данной статье.
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«На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — передает Слюсарь.
На данный момент сообщается, что погибших, как и пострадавших в ходе атаки украинских дронов, нет.
Ранее этой ночью «Радио 1» стало известно о том, что ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями. Прямо перед этим поступило оповещение, как украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью.
При этом 28 ноября на Кубани автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников. Также в сети появились кадры атаки вражеских дронов в Краснодарском крае, видео и фото увидеть можно в данной статье.
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Мария Моисеева