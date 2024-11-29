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ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Фото: iStock/ NiseriN

Фото: iStock/ NiseriN

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области, когда город Шебекино подвергся атаке. Вскоре после этого было установлено, что в Брянской области также сбито два украинских дрона. Пострадавших в ходе этих атак нет.
Информацию об атаках доложили через свои Telegram-каналы губернаторы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.

Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.



Чуть раньше ночью Гладков сообщал, что над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА.

Ранее «Радио 1» писало о том, что были опубликованы кадры атаки дронов в Краснодарском крае.

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#дрон
Выяснили, что Украина перенесла Раду в другое место из-за страха перед «Орешником»
FT: Киев решил перенести Верховную раду в новое место из-за «Орешника»
29 ноября 2024, 01:00

Фото: istockphoto/reflection_art

Власти Киева решили переместить Верховную Раду в строго охраняемую правительственную зону столичного города, поскольку пуск «Орешника» заставил их обеспокоиться собственной безопасностью.
Западная газета Financial Times пишет о данном развитии событий, делая упор на прямую связь между спешным решением киевских властей и показом мощи ракеты «Орешник».

«Угроза (возможных ударов по центрам принятия решений) появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу из-за сообщения о ракетной опасности», — передает Financial Times.
Теперь парламент Украины находится в месте с более тщательной охраной, рядом с администрацией президента и национальным банком.

Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Путин раскрыл подробности ​атаки.

Ранее украинские СМИ доложили, что в городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.

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#ракеты
#ядерное оружие
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#верховная рада
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Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
28 ноября 2024, 23:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА, передает губернатор Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.
«В селе Скородное в результате падения обломков беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — пишет в своем Telegram-канале губернатор.
Помимо этого повредилась одна машина, обломки от падения БПЛА вызвали возгарание из-за попадания в газовую трубу. Подача газа уже перекрыта аварийной службой.

Последствия атаки еще уточняются.

Ранее «Радио 1» писало о том, как автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани.

Незадолго до этого расчет операторов БПЛА ВСУ сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой на Харьковском направлении.

Также в этом году добровольческие отряды «Барс» получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

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На Украине ответили на призыв США снизить возраст мобилизации
Панченко: Зеленский видит в словах Байдена о снижении возраста мобилизации приказ
28 ноября 2024, 23:42

Фото: istockphoto/Olena_Z

Владимир Зеленский воспринимает рекомендацию США уменьшить возраст призыва в Украине с 25 до 18 лет, учитывая нехватку солдат в вооруженных силах, как прямой приказ, поделилась мнением журналистка Диана Панченко в социальной сети Х (ранее Twitter).
Панченко считает, что США стремится к войне, и указывает, что такие действия со стороны Байдена возмутительны. Американское правительство совсем осмелело и больше не скрывает того, что ему нужно от конфликта на Украине.

«Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей», — написала журналистка.
Ранее «Радио 1» писало о том, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.

Однако не все украинцы поддержали совет Соединенных Штатов Америки. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.

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Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ
Депутат Янченко: укомплектованность некоторых бригад ВСУ составляет лишь 40-60%
28 ноября 2024, 23:27

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Бригады Вооруженных Силах Украины (ВСУ), которые действуют на фронте, укомплектованы лишь на 40-60%. При этом военные в них высказывают недовольство по поводу утомления, рассказала депутат Верховной Рады Галина Янченко.
По словам Янченко, которая общается с людьми на линии боевого соприкосновения, больше всего тех беспокоит отсутствие полного укомплектования бригад: когда оно в среднем составляет 60 процентов и ниже, то невозможно не беспокоится.

«Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», — заключила Галина Янченко в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского.

При этом военком на Украине сравнивал мобилизованных в армию с загнанными в угол крысами.

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#украина
#россия
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На Западной Украине прогремели взрывы
В городе Ровно Западной Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
28 ноября 2024, 22:37

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинском городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет «Великий Львов». По информации Минцифры Украины, тревогу объявили больше трех часов назад.
«Взрывы в Ровно», — гласит публикация в Telegram-канале издания.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Российские власти не раз заявляли, что в ответ на поставки оружия Украине зона спецоперации может быть расширена. Кроме того, оружейные грузы для украинских боевиков являются законной целью для армии России.

Перед этим в Минобороны РФ докладывали об ударах по энергетическим и объектам ОПК Украины.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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«Они говорили»: пленный наемник из Великобритании пожалел о поездке на Украину
Пленный наемник из Великобритании Андерсон пожалел о поездке на Украину
28 ноября 2024, 22:18

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

О поездке на Украину пожалел пленный британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший за боевиков ВСУ. Как пишет РИА Новости, британца пленили на курском направлении.
По информации следователей, он с сообщниками совершал преступления в отношении мирных граждан. Кроме того, Андерсона обвиняют в незаконном пересечении госграницы.

«Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — прокомментировал наемник вопрос, поддержали ли его поездку на Украину родственники.
Британец надеется, что семья увидит выпуск новостей о нем и убедится, что он в порядке.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#россия
#украина
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#война
#сво
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#конфликт
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Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетики и ОПК Украины
28 ноября 2024, 22:01

Фото: istockphoto/zim286

Комбинированный удар по объектам украинской энергетики и ОПК нанесли российские военные, доложили в Минобороны РФ.
«Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — сказано в сводке оборонного ведомства.
По информации МО РФ, в последние дни были поражены 17 объектов украинской военной промышленности. Российские бойцы использовали 100 ракет различного базирования, а также свыше 400 беспилотников «Герань-2».

Перед этим в Минобороны докладывали об уничтожении пусковых установок противника в Одесской области.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация республики.

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В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
Минобороны: ВС РФ уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области
28 ноября 2024, 20:38

Фото: istockphoto/GermanS62

Российские силы ликвидировали пусковые установки «Гром-2» боевиков ВСУ в Одесской области, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также добавили, что противник потерял транспортно-заряжающую машину противокорабельного комплекса «Нептун» с пусковой установкой.
«25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2...», — добавили в МО РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда РФ выполнит все поставленные задачи спецоперации.

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Аналитик оценил эффективность комплекса «Орешник»
Коротченко: «Орешник» гуманнее ядерного оружия
28 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bpawesome

Российский ракетный комплекс «Орешник» гуманней ядерных вооружений, заявил в разговоре с РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Таких поражающих факторов после применения «Орешника» в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, которое исключительно точечно поражает цели, но при этом не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям», — прокомментировал собеседник.
Россия применила «Орешник» по Украине в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам на брянском и курском направлениях. Президент Владимир Путин подчеркивал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#ракета
#оружие
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