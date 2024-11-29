ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями

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Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области, когда город Шебекино подвергся атаке. Вскоре после этого было установлено, что в Брянской области также сбито два украинских дрона. Пострадавших в ходе этих атак нет.
Информацию об атаках доложили через свои Telegram-каналы губернаторы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.
Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.
Чуть раньше ночью Гладков сообщал, что над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА.
Ранее «Радио 1» писало о том, что были опубликованы кадры атаки дронов в Краснодарском крае.
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Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.
Чуть раньше ночью Гладков сообщал, что над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА.
Ранее «Радио 1» писало о том, что были опубликованы кадры атаки дронов в Краснодарском крае.
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Мария Моисеева