Стало известно, что горит в Воронеже

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В Воронеже на электромеханическом заводе «Элмаш» произошел большой пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.
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Дарья Осипова