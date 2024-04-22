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Стало известно, что горит в Воронеже

В Воронеже загорелся завод «Элмаш»
22 апреля 2024, 09:43
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

В Воронеже на электромеханическом заводе «Элмаш» произошел большой пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».


Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.

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#пожар
#воронеж
Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже
22 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Distortion_Media

Три человека погибли и два пострадали во время пожара на предприятии в Воронеже. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Возгорание произошло в складских помещениях на электромеханическом заводе «ЭНИКмаш-В». Пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь горения превысила 500 квадратных метров.

Сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых и один кислородный баллоны. Сильного взрыва удалось избежать.

В настоящее время причины пожара выясняются. Пострадавших госпитализировали.

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#воронеж
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Няня коррекционного детсада в Москве избила ребенка
Shot: няню коррекционного детсада в Москве обвинили в избиении ребенка
22 апреля 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой мать пострадавшего ребенка.
18 апреля женщина пришла забирать ребенка из сада № 1708 на улице Крупской. Она увидела у него кровоподтек под глазом. Мать мальчика рассказала, что ее сын болен аутизмом и не разговаривает. В образовательном учреждении он находится с понедельника по пятницу.

Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Женщина в это не верит и подозревает няню, которая пришла работать в детсад недавно и присматривает за детьми ночью. Отмечается, что синяки на теле сына она замечала и до этого. После разговоров с другими родителями россиянка узнала, что их дети тоже приходят домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Подруга женщины рассказала, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице. В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери.

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#сын
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Троих полицейских расстреляли во время обхода в Карачаево-Черкессии
22 апреля 2024, 09:01

Фото: iStock/Shutter2U

Троих полицейский расстреляли в Карачаево-Черкесии и похитили табельное оружие. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».
По информации портала, нападение на сотрудников полиции произошло минувшей ночью. В это время правоохранители обходили территорию рынка.

После случившегося в регионе введен план «Сирена».

По уточненным данным, двое сотрудников погибли на месте, один госпитализирован с ранениями бедра и спины. Предварительно, на сотрудников полиции напали мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.

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В массовом захоронении в больнице в секторе Газа нашли тела 180 погибших
Al Jazeera: в захоронении в больнице в Хан-Юнисе нашли тела 180 погибших
22 апреля 2024, 08:12

Фото: iStock/Manudri

Экстренные службы Палестины обнаружили массовое захоронение людей на территории медицинского комплекса. Об этом сообщает Al Jazeera.
По информации телеканала, тела были найдены внутри медицинского комплекса «Нассер», расположенного в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Сообщается о 180 погибших. Захоронение, по словам репортеров, было сделано военными Израиля. Среди жертв обнаружены тела молодых мужчин, женщин и детей.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающихся военных действия на территории анклава погибли более 33,5 тысяч человек. Число пострадавших превысило 76 тысяч.

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#израиль
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#тела
#сектор газа
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Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске
22 апреля 2024, 07:45

Фото: iStock/trikolor

Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу, которая оформила ему регистрацию в своем доме.
Отмечается, что мужчина приехал с женой к одной из женщин. Она и помогла ему с регистрацией. Украинец приезжал в Орск часто только первое время. Там у него жил дед. Супруга Головченко делала ему уколы, а также оказывала всю необходимую помощь.

По словам женщины, в последние два года мужчина появлялся в городе не очень часто. Она сообщила, что Головченко никогда полноценно не проживал в Орске. Его отец тоже жил в другом городе.

Ранее сообщалось, что под Уфой обнаружили дом украинского агента Владимира Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. В частном доме в поселке Иглино под Уфой он проживал вместе со своей матерью. Однако, как сообщила соседка, семья покинула дом около трёх лет назад. Сейчас здание выглядит обветшалым и заброшенным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
#женщины
#отец
#мужчина
#сбу
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Военная база США в Сирии подверглась атаке со стороны Ирака
Reuters: Минимум пять ракет выпущены из Ирака по военной базе США в Сирии
22 апреля 2024, 00:54

Фото: iStock/vadimrysev

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.
Уточняется, что по меньшей мере пять ракет были выпущены по объекту из иракского города Замар.

По данным Reuters, это первая атака на американские войска в Сирии с начала февраля.

Однако 26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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#сирия
#ирак
#военные
#база
#ракетный удар
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В Подмосковье в производственном здании разгорелся пожар
МЧС России: Загорелось производственное здание в Орехово-Зуево
22 апреля 2024, 00:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Орехово-Зуево Московской области произошел пожар в производственном здании, передает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
«Предварительно, площадь возгорания – 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в публикации.

В сообщении пресс-службы МЧС, поступившем в информационное агентство ТАСС, говорится, что по «производственное здание сложной конструкции» загорелось по адресу: улица Стачки 1885 года.

Ранее в Астрахани в торговых павильонах вспыхнул пожар.

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#пожар
#мчс
#россия
#возгорание
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Стало известно, почему военные ВСУ убили полицейского в Виннице
«Общественное»: убившие полицейского в Виннице военные везли боевые гранаты
21 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Украинские военные, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, везли груз боевых гранат. Об этом пресс-секретарь полиции Елена Бережная сообщила украинскому телеканалу «Общественное».

Накануне стало известно, что группа мужчин, позднее оказавшихся военными ВСУ, застрелила полицейского во время досмотра в Виннице. Позднее их автомобиль был замечен в Одесской области. Полицейские начали операцию, в результате которой задержали преступников.

Двое задержанных планировали сбежать. Они напали на полицейского, поскольку перевозили запрещённый груз – боевые гранаты. В этом военные сами признались в ходе допроса.

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#убийство
#полицейские
#военные
#всу
#украина
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Пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани – видео
МЧС: пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров локализовали в Астрахани
21 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/Diy13

Пожар вспыхнул на крыше магазина и в торговых павильонах в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что огонь распространился на площади 1,2 тысяч квадратных метров.



В ведомстве сообщали, что тушение пожара усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.

По состоянию на 20:41 по московскому времени пожар локализован.

В настоящее время данных о пострадавших нет.

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#пожар
#мчс
#возгорание
#россия
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