В Луховицах потушили лесной пожар

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Возгорание произошло в Чернореченском участковом лесничестве рядом с городом Луховицы, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар заметили местные жители. Они сообщили о нём в лесничество. На место была немедленно направлена техника, за тушение взялись четыре сотрудника лесопожарных служб. На ликвидацию пожара им потребовалось меньше часа», — отмечается в сообщении.В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновных ждёт административная и уголовная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить за пожар от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы сроком от восьми лет.
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