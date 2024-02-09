Стало известно, что грозит напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье

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Молодым людям, напавшим на участника спецоперации на костылях в Невинномысске, грозит до семи лет лишения свободы. Их уже задержали. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, полицейские уже задержали трёх молодых людей, которые напали на бойца спецоперации в баре в Невинномысске. 21-летнего Азаза Исубгаджиева и 18-летних Арсена Таужева и Алиасхаба Самадова доставили в отделение полиции. Там они быстро раскаялись в своем преступлении и записали видео с извинениями. Также они утверждают, что хотят помочь военному.
Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В случае признания их вины им грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Ставропольском крае пьяная толпа избила участница СВО и его друга. Военнослужащий был на костылях, но даже это не смутило разъяренную компанию. Ночью 4 февраля боец спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе со своим товарищем. Они отошли на улицу, и в тот момент за их стол села группа подвыпивших мужчин и начала есть стоявшие на столе блюда.
Когда военнослужащий с другом вернулись, пьяные мужчины все равно не захотели уходить. Решить конфликт мирным путем не удалось, и тогда агрессивные гости бара накинулись на товарища бойца спецоперации, а потом и на него самого. Их даже не смутил факт наличия костылей у бойца СВО.
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Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В случае признания их вины им грозит до семи лет лишения свободы.
Когда военнослужащий с другом вернулись, пьяные мужчины все равно не захотели уходить. Решить конфликт мирным путем не удалось, и тогда агрессивные гости бара накинулись на товарища бойца спецоперации, а потом и на него самого. Их даже не смутил факт наличия костылей у бойца СВО.
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Элина Позднякова