Катер с людьми перевернулся в Подмосковье, в воде оказались 12 человек

03 мая 2026, 21:02

Катер с людьми перевернулся в Коасногорске, в воде оказались 12 человек

В Павшинской пойме в Красногорске перевернулся катер с людьми. Как сообщил осведомленный источник, на борту находились 12 человек — семь детей и пять взрослых.





Как пишет Агентство городских новостей «Москва», все они были в спасательных жилетах. Спасатели извлекли пострадавших из воды и передали медикам.



Ранее другое происшествие на воде произошло у побережья Турции. В провинции Анталья затонул катер с нелегальными мигрантами. Судно с выходцами из Афганистана, включая женщин и детей, заметили у района Демре, сообщалось 9 марта.



Береговая охрана попыталась остановить судно, но катер начал резко маневрировать, пытаясь уйти от преследования, и столкнулся с пограничным катером. В результате часть мигрантов оказалась в воде. 14 человек погибли, семерых удалось спасти. Выживших доставили на берег, некоторым потребовалась медицинская помощь. По факту ЧП начали расследование.



