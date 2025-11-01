Достижения.рф

Массовое отравление детей произошло в российском регионе

В Дагестане завели дело после массового отравления детей
Фото: iStock/Akintevs

Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.



По данным ведомства, жители Казбековского района с признаками отравления массово обращались за помощью медиков в период с 30 октября по 1 ноября. Несколько человек, включая детей, госпитализировали. Точное число заболевших пока неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре подруги отравились в одном из ресторанов на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Среди пострадавших есть беременная девушка.

Лидия Пономарева

