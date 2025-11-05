Достижения.рф

В Москве зафиксировали отравление продукцией Rostic's

SHOT: москвич отравился продукцией Rostic's и пожаловался в Роспотребнадзор
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Москвич отправился продукцией Rostic's. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».



Все произошло в октябре, когда мужчина купил «Мой Баскет с оригинальными ножками» в заведении сети напротив Киевского вокзала. Через некоторое время появились первые симптомы – сильные боли в животе, тошнота и диарея.

Вскоре потребитель обратился в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства изучили его жалобу и выдали сети предостережение о недопустимости нарушений.

Ранее сообщалось, что четыре подруги отравились в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Среди пострадавших есть беременная девушка.

Лидия Пономарева

