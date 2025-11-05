В Москве зафиксировали отравление продукцией Rostic's
Москвич отправился продукцией Rostic's. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Все произошло в октябре, когда мужчина купил «Мой Баскет с оригинальными ножками» в заведении сети напротив Киевского вокзала. Через некоторое время появились первые симптомы – сильные боли в животе, тошнота и диарея.
Вскоре потребитель обратился в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства изучили его жалобу и выдали сети предостережение о недопустимости нарушений.
Ранее сообщалось, что четыре подруги отравились в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Среди пострадавших есть беременная девушка.
