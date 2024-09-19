«Максимальный психоз»: В ГД оценили возможность повторения ливанского «пейджер-теракта» в РФ

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В Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитетa Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.
По его мнению, нет смысла сеять массовую истерию, поскольку в России существуют такие организации, как Ростест, а также множество других, занимающихся проверкой и тестированием устройств. Он отметил, что если такая ситуация действительно имеет место быть, следует учитывать это и принимать меры для её предотвращения.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает использование отечественного программного обеспечения и приняла множество законодательных актов, которые способствуют его внедрению в соответствующих организациях на территории РФ.
Кроме того, по его словам, необходимо проводить проверки на уровне Роскачества и информировать граждан о том, что данный товар не прошел Ростест. Это будет означать, что содержимое прибора неизвестно, и непонятно, какие последствия могут возникнуть с ним в будущем, включая риск слежки, заключил депутат.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям для всего мира.
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«Безусловно, необходимо проводить проверку, так как такой прецедент действительно имеет место быть. Люди погибли, получили увечья — это чудовищно и страшно. Безусловно, закрадывается мысль, может ли такое случиться с другими устройствами, такими как телевизоры или пылесосы», — сказал Деньгин.
По его мнению, нет смысла сеять массовую истерию, поскольку в России существуют такие организации, как Ростест, а также множество других, занимающихся проверкой и тестированием устройств. Он отметил, что если такая ситуация действительно имеет место быть, следует учитывать это и принимать меры для её предотвращения.
«Тем более, когда они попадают на территорию Российской Федерации, учитывая, что отношение со стороны недружественных стран к нам не лучшее. Стоит задуматься, какие именно устройства поступают к нам в страну и какое программное обеспечение», — пояснил эксперт.
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Он подчеркнул, что Россия поддерживает использование отечественного программного обеспечения и приняла множество законодательных актов, которые способствуют его внедрению в соответствующих организациях на территории РФ.
«Мысль, активно обсуждаемая в пабликах и на радиостанциях, действительно имеет значение. Как, не дай Бог, это может произойти. Нужно проверить соответствующие устройства через организации и быть начеку. Необходимо понимать, что случится может всякое», — добавил специалист.Он подчеркнул, что не стоит доводить ситуацию до «максимального психоза». Эксперт рассказал, что многие люди считают, что за ними ведется наблюдение через бытовые устройства. В таких случаях важно привлечь специалистов, способных выявить это.
Кроме того, по его словам, необходимо проводить проверки на уровне Роскачества и информировать граждан о том, что данный товар не прошел Ростест. Это будет означать, что содержимое прибора неизвестно, и непонятно, какие последствия могут возникнуть с ним в будущем, включая риск слежки, заключил депутат.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям для всего мира.
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Дарья Осипова