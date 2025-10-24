Драгоценности из Лувра перевезли в подземное хранилище Банка Франции

24 октября 2025, 23:35

RTL: Украшения из Лувра перевезли в Банк Франции после ограбления

Фото: iStock/walencienne

После ограбления в Лувре драгоценности перевезли в хранилище Банка Франции, где они останутся на время проведения оценки системы безопасности. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на свой источник.





Все перевезенные украшения поместили в главный сейф банка – подземное хранилище на глубине 26 метров, где находится около 90% золотого запаса страны.



Банк Франции располагается в 300 метрах от Лувра. Транспортировку драгоценностей провели 24 октября при беспрецедентных мерах безопасности.



