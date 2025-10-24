Достижения.рф

Драгоценности из Лувра перевезли в подземное хранилище Банка Франции

RTL: Украшения из Лувра перевезли в Банк Франции после ограбления
Фото: iStock/walencienne

После ограбления в Лувре драгоценности перевезли в хранилище Банка Франции, где они останутся на время проведения оценки системы безопасности. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на свой источник.



Все перевезенные украшения поместили в главный сейф банка – подземное хранилище на глубине 26 метров, где находится около 90% золотого запаса страны.

Банк Франции располагается в 300 метрах от Лувра. Транспортировку драгоценностей провели 24 октября при беспрецедентных мерах безопасности.

В материале радиостанции не уточняется, какие именно украшения переместили. Предварительно, речь идет как о королевских драгоценностях из «Галереи Аполлона», так и о других ювелирных изделиях, которые ранее экспонировались в разных залах музея.

Напомним, что 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. Грабители вынесли из музея девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. После инцидента музей закрыли на весь день.
Мария Моисеева

