В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина, есть пострадавшие

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В новой Москве произошло столкновение пожарной машины и автобуса, два человека пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Автобус и пожарный КамАЗ столкнулись на улице Старые Сосенки, пострадали два человека», — поделился собеседник агентства.
Он отметил, что автобус передвигался без пассажиров. Сообщается, что двое пострадавших переданы медикам.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 60-го километра МКАД, возле съезда №59 произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате ДТП движение в этом районе было затруднено.
До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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