Стало известно, что перевозили убившие полицейского украинские военные

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Военнослужащие ВСУ Валерий Василаке и его сын Виталий, которые расстреляли полицейских на блокпосту в Винницкой области, перевозили большое число боеприпасов. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на местную прокуратуру.
Оказалось, что мужчины перевозили 100 гранат, 100 запалов к ним и 25 тысяч патронов. Военнослужащие ВСУ после расстрела полицейских выбросили оружие в водоём.
При этом младший Василаке в суде заявил, что гранат было меньше. Всего, по его словам, было два ящика гранат. В каждом из них было 10 штук. Он также объяснил, что они планировали спрятать боеприпасы дома.
Напомним, группа мужчин в военной форме застрелила сотрудника полиции на блокпосту в Винницкой области. Затем автомобиль, на котором они покинули место происшествия, был замечен в Одесской области. После этого полиция начала операцию по перехвату преступников. Преступников задержали.
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При этом младший Василаке в суде заявил, что гранат было меньше. Всего, по его словам, было два ящика гранат. В каждом из них было 10 штук. Он также объяснил, что они планировали спрятать боеприпасы дома.
Напомним, группа мужчин в военной форме застрелила сотрудника полиции на блокпосту в Винницкой области. Затем автомобиль, на котором они покинули место происшествия, был замечен в Одесской области. После этого полиция начала операцию по перехвату преступников. Преступников задержали.
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Элина Позднякова