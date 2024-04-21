В Одесской области задержали военных, застреливших полицейского в Виннице

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В Одесской области задержали военных ВСУ, застреливших полицейского на блокпосту в Виннице. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Накануне сообщалось, что группа мужчин в военной форме застрелила сотрудника полиции на блокпосту в Винницкой области. Затем автомобиль, на котором они покинули место происшествия, был замечен в Одесской области. После этого полиция начала операцию по перехвату преступников. Командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими ВСУ.
В результате этой операции полицейским удалось задержать группу военных.
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Анастасия Чинкова