В ЛНР задержали третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: istock / ancoay
Сотрудники ФСБ задержали в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, чей автомобиль взорвали в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Причастным к подрыву автомобиля экс-сотрудника СБУ оказался гражданин Украины 1995 года рождения. Мужчина познакомился в 2021 году с агентом СБУ, который переехал в Варшаву. По его указанию, задержанный стал вести наблюдение на Прозоровым, после чего, в 2023 году совершил покушение.
Взрывное устройство было замаскировано под косметику.
Украинец полностью признал вину. Продолжается расследование уголовного дела.
Читайте также:
Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске
Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
Полковник СБУ: на планете нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины от ВКС РФ
Взрывное устройство было замаскировано под косметику.
Украинец полностью признал вину. Продолжается расследование уголовного дела.
Читайте также:
Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске
Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
Полковник СБУ: на планете нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины от ВКС РФ
Анастасия Хохлова