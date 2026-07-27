В Якутии 15-летний школьник погиб от удара током во время зарядки телефона
Подросток из Якутии получил смертельный разряд током от перегретого телефона. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла в Верхневилюйском районе, когда 15-летний школьник ожидал такси. Он подключил свой Android-смартфон к дешёвому зарядному устройству китайского производства и параллельно листал короткие видео в интернете.
В какой-то момент подросток забросил ноги на радиатор отопления. Телефон сильно перегрелся, после чего юношу ударило током. Прибывшие на место медики констатировали смерть. На теле погибшего остался ожог в области груди — предположительно, именно в этом месте разряд прошёл через тело. Следователи выясняют все обстоятельства гибели мальчика.
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