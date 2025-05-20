Стало известно, что произошло с пропавшими пассажирами затонувшего судна в Египте

Успешный сибирский миллиардер и бывший хоккеист НХЛ Лев Чубаров трагически ушел из жизни в августе прошлого года в возрасте 43 лет. В редакцию «Малахов» обратилась его вторая гражданская жена, Анжелика Малиновская, которая не верит в случайную смерть своего любимого. По её мнению, истинной причиной гибели Льва стали деньги и бизнес. Подробности — в материале «Радио 1».