Стало известно, что произошло с пропавшими пассажирами затонувшего судна в Египте

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Египетские власти официально подтвердили, что все без вести пропавшие пассажиры погибли после крушения туристической яхты Sea Story в Красном море. Об этом сообщает The Independent.
По данным источника, их было семь человек – по двое британцев, поляков, египтян и один немец. Они не спаслись из-за мощных волн, накрывших судно.
Также уточняется, что трагедия произошла 25 ноября 2024 года. 34-метровая Sea Story, которую предварительно проверили на безопасность и технические неполадки, затонула из-за разыгравшейся непогоды в ходе дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя.
Всего на борту находились 31 турист и 13 членов экипажа, среди которых, отмечается в издании, российских граждан не числилось. Сразу после инцидента спасатели нашли тела четырех погибших и эвакуировали 33 человек. Выжившим оказали всю необходимую помощь.
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Также уточняется, что трагедия произошла 25 ноября 2024 года. 34-метровая Sea Story, которую предварительно проверили на безопасность и технические неполадки, затонула из-за разыгравшейся непогоды в ходе дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя.
Всего на борту находились 31 турист и 13 членов экипажа, среди которых, отмечается в издании, российских граждан не числилось. Сразу после инцидента спасатели нашли тела четырех погибших и эвакуировали 33 человек. Выжившим оказали всю необходимую помощь.
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Лидия Пономарева