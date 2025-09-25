Стало известно, что в СИЗО Екатеринбурга террористы совершили побег, используя проволоку

25 сентября 2025, 08:30

Черепанов* и Корюков* сбежали из СИЗО Екатеринбурга, используя проволоку

Фото: iStock/Rawf8

Террористы сбежали из СИЗО-1 Екатеринбурга, используя проволоку для вскрытия камеры. Инцидент произошёл 1 сентября, когда Александр Черепанов* и Иван Корюков* решили покинуть колонию. Об этом пишет Telegram-канал Baza.