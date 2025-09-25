Достижения.рф

Стало известно, что в СИЗО Екатеринбурга террористы совершили побег, используя проволоку

Черепанов* и Корюков* сбежали из СИЗО Екатеринбурга, используя проволоку
Террористы сбежали из СИЗО-1 Екатеринбурга, используя проволоку для вскрытия камеры. Инцидент произошёл 1 сентября, когда Александр Черепанов* и Иван Корюков* решили покинуть колонию. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Черепанов* первым вскрыл «кормушку» своей камеры, а затем открыл дверь. Его соседи остались внутри. После этого он направился к Корюкову* и освободил его. Заключённые прошли к прогулочному дворику, где взломали дверь и поднялись на крышу. Они вышли по кровле и, вероятно, спустились по пожарной лестнице. Камеры наблюдения фиксировали мужчин до 02:50, после чего их след пропал.

Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО заметили пропажу беглецов лишь в 10:30 во время обхода.

Черепанова* и Корюкова* задержали в мае 2023 года у военкомата с канистрой бензина. По версии следствия, они планировали поджечь здание за 40 тысяч рублей. Суд приговорил Корюкова* к 9,5 годам, а Черепанова* — к 7 годам. Преступников после побега задержали. Теперь они понесут наказание за содеянное.

Дарья Осипова

