При падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке погибли семь буддистских монахов
На Шри-Ланке произошла ужасная трагедия. Семь буддистских монахов погибли, а несколько получили ранения после падения вагона канатной дороги. Инцидент случился, когда они возвращались в монастырь после религиозных ритуалов, пишет издание Daily Mirror.
Несчастный случай произошел около 21:00. Вагон, перевозивший 13 монахов, упал из-за обрыва троса. Двое монахов смогли выпрыгнуть перед падением и отделались легкими травмами. Четыре других получили серьезные ранения.
По информации полиции, среди погибших трое были иностранцами из России, Румынии и Индии. Власти начали расследование, чтобы выяснить причины обрыва троса и предотвратить подобные трагедии в будущем.
