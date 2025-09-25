При падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке погибли семь буддистских монахов

25 сентября 2025, 07:49

Фото: istockphoto/advenshot

На Шри-Ланке произошла ужасная трагедия. Семь буддистских монахов погибли, а несколько получили ранения после падения вагона канатной дороги. Инцидент случился, когда они возвращались в монастырь после религиозных ритуалов, пишет издание Daily Mirror.